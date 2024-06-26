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Карпина жестко раскритиковали за работу в сборной России

Футболист Попов заявил, что Карпин не смог развить футболистов в сборной

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Бывший футболист казанского «Рубина» Алексей Попов заявил, что Валерий Карпин не смог добиться развития молодых футболистов за время своей работы в сборной России и «Ростове». Слова Попова приводит Legalbet.

«Любой специалист должен воспитывать игроков или достигать результата. Сейчас идет развитие и воспитание футболистов. Посмотрим, сколько ребят Карпин сможет развить. В «Ростове», мне кажется, ни одного перспективного молодого игрока не продали. Вот и все развитие тренера Карпина», — сказал Попов.

Бывший защитник подчеркнул, что Карпину трудно работать в сборной России, поскольку на данный момент команда не проводит официальных матчей, исключена со всех турниров и не имеет четко поставленных целей.

«Непонятно, к чему стремится сборная России, но в клубе у него результатов нет», — сказал Попов.

По информации «Спорт-Экспресса», Карпин уже продлил контракт со сборной.

Тренер возглавляет национальную команду с 2021 года.

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