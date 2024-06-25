Англия сыграла вничью со Словенией и вышла из группы Евро-2024 с первого места

В матче 3-го тура Евро-2024 сборная Англии сыграла вничью со Словенией.

Встреча завершилась со счетом 0:0.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице группы C первое место заняла Англия, набрав 5 очков. Вторую строчку заняла Дания, набрав 3 балла. Словенцы отстали от Датчан по дополнительным показателям, а Сербия набрала два балла.

На прошлом чемпионате Европы сборная Англии дошла до финала, где уступила национальной команде Италии в серии пенальти. Словения играет на Евро впервые с 2000 года.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропускают текущий чемпионат Европы.

Ранее Франция не смогла обыграть Польшу и заняла второе место в группе.