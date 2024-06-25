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Булыкин о сборной Франции: они включатся в плей-офф Евро

Булыкин: пока у французов хиханьки да хаханьки на Евро

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Нина Зотина/РИА Новости

Бывший игрок московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин заявил, что Франция не реализовала много моментов в матче Евро-2024 против Польши, передает «Чемпионат».

«У сборной Франции было много моментов в матче с Польшей, но французы их не реализовали. Пока у французов хиханьки да хаханьки, но в плей-офф они включатся», — сказал Булыкин.

Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе сборной Франции счет открыл Килиан Мбаппе. Он отличился с пенальти на 56-й минуте. Роберт Левандовски сравнял счет на 79-й минуте, забив с пенальти. В турнирной таблице группы D Австрия заняла первое место, набрав 6 очков. Франция с 5 очками стала второй. Нидерланды завершили групповой этап с четырьмя очками. Польша завершила турнир с одним баллом.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропускают текущий чемпионат Европы.

Ранее Франция не смогла обыграть Польшу и заняла второе место в группе.

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