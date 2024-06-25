Семин оценил решение РФС продлить контракт с Карпиным

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поддержал решение Российского футбольного союза (РФС) продлить контракт с наставником сборной России Валерием Карпиным, передает Sport24.

«Решение РФС продлить контракт Карпина со сборной России — правильное. На сегодняшний момент мы явно видим, что сборная прогрессирует. А дальнейшее будет зависеть от официальных соревнований», — сказал Семин.

В июле 2021 года Валерий Карпин, будучи главным тренером «Ростова», возглавил сборную России. Изначально он планировал совмещать работу в национальной команде и в клубе, но в начале августа он объявил, что принял решение сосредоточиться на сборной, после чего покинул «Ростов». После отстранения сборной России он снова стал совмещать две должности.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропускают чемпионат Европы, который проходит на полях Германии.

Ранее Валерий Газзаев назвал правильным решением продление контракта РФС с Карпиным.