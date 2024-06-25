Стало известно, где продолжит карьеру Глушаков

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев сообщил, что клуб подпишет контракт с Денисом Глушаковым, передает Sport24.

«В ближайшее время подпишем контракт с Денисом Глушаковым. Он приходит полноценным игроком команды и уверен, внесет свой вклад в ее результат», — сказал Оленев.

Глушаков пополнил состав армянского «Урарту» зимой 2024 года. Соглашения футболиста и команды действовало до окончания сезона.

До «Урарту» Глушаков играл за костромской «Спартак», выступающий во Второй лиге. В январе 2024 года контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон. В «Урарту» он перешел зимой 2024 года.

Полузащитник выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он в составе красно-белых стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ).

После ухода из «Спартака» хавбек подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го перешел в подмосковные «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона.

Ранее Массимо Каррера рассказал о примирении с Глушаковым.