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Мбаппе выйдет на поле в матче Евро-2024 с Польшей

Футболист сборной Франции Мбаппе выйдет на поле в матче Евро-2024 с Польшей

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k.mbappe/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе выйдет в стартовом составе на матч Евро-2024 против Польши.

Встреча, которая состоится в рамках 3-го тура группового этапа, пройдет 25 июня. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени.

Мбаппе получил перелом носа в матче первого тура Евро-2024 против Австрии. Для него была изготовлена специальная маска, в которой он будет играть на Евро. Нападающий попал в запас на матч второго тура против Нидерландов, который состоялся 21 июня и завершился со счетом 0:0, однако на поле так и не появился.

В первом туре Франция обыграла Австрию со счетом 1:0. 25-летний форвард на 85-й минуте во время верховой борьбы врезался лицом в плечо защитника австрийцев и получил травму носа, после которой был заменен на Оливье Жиру. Изначально СМИ сообщили, что у Мбаппе сломан нос и ему потребуется срочная операция из-за полученной травмы, однако позднее информацию о хирургическом вмешательстве опровергла Федерация футбола Франции.

Ранее сообщалось о том, что Мбаппе сможет сыграть против Польши на групповом этапе Евро-2024.

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