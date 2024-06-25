Мбаппе выйдет на поле в матче Евро-2024 с Польшей

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе выйдет в стартовом составе на матч Евро-2024 против Польши.

Встреча, которая состоится в рамках 3-го тура группового этапа, пройдет 25 июня. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени.

Мбаппе получил перелом носа в матче первого тура Евро-2024 против Австрии. Для него была изготовлена специальная маска, в которой он будет играть на Евро. Нападающий попал в запас на матч второго тура против Нидерландов, который состоялся 21 июня и завершился со счетом 0:0, однако на поле так и не появился.

В первом туре Франция обыграла Австрию со счетом 1:0. 25-летний форвард на 85-й минуте во время верховой борьбы врезался лицом в плечо защитника австрийцев и получил травму носа, после которой был заменен на Оливье Жиру. Изначально СМИ сообщили, что у Мбаппе сломан нос и ему потребуется срочная операция из-за полученной травмы, однако позднее информацию о хирургическом вмешательстве опровергла Федерация футбола Франции.

Ранее сообщалось о том, что Мбаппе сможет сыграть против Польши на групповом этапе Евро-2024.