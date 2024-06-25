Хоккеист Мичков: решение уехать в НХЛ было непростым

Хоккеист Матвей Мичков прокомментировал свой переход из петербургского СКА в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфию», отметив, что он принял непростое решение, передает пресс-служба СКА.

«Решение было непростое, но чувствую, что правильное. Я полон сил и желания доказать, что достоин играть там. К тому же это была давняя мечта моего отца», — сказал Мичков.

На драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2023 года Мичков был выбран «Филадельфией» в первом раунде под седьмым номером. 19-летний форвард начал новый cезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в CКА, за который cыграл 6 минут 12 cекунд. Затем он перешел в «Cочи» на правах аренды. Всего в сезоне-2023/24 Мичков провел 48 матчей, в которых забросил 19 шайб и отдал 22 результативные передачи.

В завершившемся сезоне НХЛ «Филадельфия» заняла 11 место в Восточной конференции и не пробилась в плей-офф. Обладателем Кубка Стэнли стала «Флорида», обыгравшая в финальной серии «Эдмонтон».

Ранее шесть россиян вошли в топ-50 главных талантов НХЛ.