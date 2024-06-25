Нападающий СКА Мичков присоединится к клубу НХЛ

Нападающий Матвей Мичков покидает СКА и в межсезонье присоединится к клубу Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз». Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба.

«Армейцы благодарят Матвея за годы, проведенные в системе клуба, и желают ему успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

На драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2023 года Мичков был выбран «Филадельфией» в первом раунде под седьмым номером. 19-летний форвард начал новый cезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в CКА, за который cыграл 6 минут 12 cекунд. Затем он перешел в «Cочи» на правах аренды. Всего в сезоне-2023/24 Мичков провел 48 матчей, в которых забросил 19 шайб и отдал 22 результативные передачи.

В завершившемся сезоне НХЛ «Филадельфия» заняла 11 место в Восточной конференции и не пробилась в плей-офф. Обладателем Кубка Стэнли стала «Флорида», обыгравшая в финальной серии «Эдмонтон».

Ранее агент рассказал о решении нескольких клубов НХЛ не драфтовать российских хоккеистов.