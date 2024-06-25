Кварацхелия о матче с Португалией на Евро-2024: мы думаем только о победе

Нападающий сборной Грузии Хвича Кварацхелия заявил, что в сборной Грузии думают только о победе в матче 3-го тура Евро-2024 против Португалии, передает «РБ Спорт».

«Это будет сложная игра, мы очень мотивированы. Португалия уже вышла в плей-офф, а у нас двойная мотивация. Мы сделаем все. Сейчас мы думаем о победе, о том, чтобы выйти в плей-офф», — сказал Кварацхелия.

22 июня сборная Грузии сыграла вничью с национальной командой Чехии — 1:1. Счет в матче открыла грузинская команда, в компенсированное к первому тайму время Жорж Микаутадзе реализовал 11-метровый удар. Чехия сравняла на 59-й минуте, отличился Патрик Шик.

Португалия также 22 июня одержала победу над Турцией — 3:0. Голы оформили Бернарду Силва и Бруну Фернандеш, которому ассистировал Криштиану Роналду. Еще один мяч в свои ворота отправил игрок сборной Турции Самет Акайдын.

Ранее Хвича назвал встречу с Роналду на поле Евро-2024 мечтой.