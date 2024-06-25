Экс-тренер сборной России: итальянцы не могли себе позволить проиграть хорватам

Сборная Италии не могла себе позволить потерпеть поражение в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2024 против Хорватии, и во многом «скуадра адзурра» вырвала ничью благодаря сейвам вратаря Джанлуиджи Доннаруммы. Такое мнение в интервью «Газете.Ru» выразил бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев.

«Очень боевая игра, много единоборств, много стремления сделать все возможное, чтобы добиться победы. Мне видится, что изначально хорваты были продуктивнее, больше и лучше атаковали, хорошо прессинговали — итальянцы не могли справиться с этим давлением. Хотя чего-то конкретного, каких-то сверхзадач для сборной Италии преимущество хорватов не ставило. Но при этом у них было больше подходов, и великий вратарь несколько раз выручал Италию.

Модрич, допустив осечку с пенальти, быстро исправился. Но хорваты не дотянули до конца, им сложно было это сделать — уж больно агрессивно начали играть итальянцы, памятуя о том, что для них поражение равносильно отъезду домой, чего они себе никак позволить не могли, учитывая их статус в европейском футболе. И они прибавили в динамике, было много скоростных предложений, возросла двигательная активность. Игровые умения позволяли им диктовать свои условия. Их гол стал апофеозом их преимущества», — констатировал Игнатьев.

Встреча завершилась со счетом 1:1. Первый гол в этом поединке оформил 38-летний Лука Модрич, это произошло на 55-й минуте игры. Уже в компенсированное время Италия сравняла счет, на 90+8 минуте Маттиа Дзакканьи отправил мяч в ворота.

Италия заняла второе место в группе, уступив только Испании. Первую игру против Албании Италия выиграла со счетом 2:1, следом проиграла Испании (0:1). Это позволило команде набрать четыре очка и выйти в плей-офф чемпионата Европы.

Сборная Хорватии набрала два очка и заняла третье место в группе. Хорваты в первом поединке со счетом 0:3 проиграли национальной команде Испании, а во втором туре сыграли вничью со сборной Албании, встреча завершилась со счетом 2:2.

Сборная Италии — действующий чемпион Европы.

Ранее тренер Гладилин заявил, что Италии повезло в матче с Хорватией.