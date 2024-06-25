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Стало известно, почему хорваты упустили победу над Италией на Евро

Тренер Гладилин считает, что сборной Италии повезло в матче с Хорватией

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Kacper Pempel/Reuters

Сборной Италии повезло, что она смогла вырвать ничью в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу – 2024 против Хорватии. Об этом в комментарии «Газете.Ru» заявил бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин.

«Хорватам не повезло, они играли лучше — удача просто улыбнулась итальянцам. Так бывает. Но жалко хорватов. Это футбол, надо играть до последней секунды. Хорваты выглядели лучше, итальянцы пока никакого впечатления не производят. Они вышли из группы, набрали очки, но такое с Италией часто бывает: они на предварительном этапе не всегда показывают яркую игру, а потом собираются и начинают побеждать», — отметил Гладилин.

Встреча завершилась со счетом 1:1. Первый гол в этом поединке оформил 38-летний Лука Модрич, это произошло на 55-й минуте игры. Уже в компенсированное время Италия сравняла счет, на 90+8 минуте Маттиа Дзакканьи отправил мяч в ворота.

Италия заняла второе место в группе, уступив только Испании. Первую игру против Албании Италия выиграла со счетом 2:1, следом проиграла Испании (0:1). Это позволило команде набрать четыре очка и выйти в плей-офф чемпионата Европы.

Сборная Хорватии набрала два очка и заняла третье место в группе. Хорваты в первом поединке со счетом 0:3 проиграли национальной команде Испании, а во втором туре сыграли вничью со сборной Албании, встреча завершилась со счетом 2:2.

Сборная Италии — действующий чемпион Европы.

Ранее экс-игрок Попов заявил, что Италия поплатилась за тактику в матче с Хорватией.

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