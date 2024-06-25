Павлович сожалеет о том, что оттолкнул Волкова после боя

Российский боец Сергей Павлович признался, что сожалеет о конфликте с соотечественником Сергеем Волковым, который возник после их боя на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата, а также признался, что не хочет созваниваться с противником. Его слова приводит «Матч ТВ».

«С эмоциональной точки зрения, да, можно было себя сдержать. А что нам созваниваться? Мы до этого не созванивались, зачем нам сейчас созваниваться», — заявил Павлович.

После боя произошла стычка. Волков одержал победу в поединке единогласным решением судей — 30-27, 30-27, 29-28. После боя он подошел к Павловичу поблагодарить его, однако тот оттолкнул его.

До поединка, на дуэли взглядов, у спортсменов также произошла перепалка. Причиной для спора российских спортсменов стало обсуждение на тему того, кто из них первым примет бой. Остановить конфликт смог только глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт.

Волков провел в карьере 48 боев, одержав 38 побед. Павлович выходил в октагон 21 раз, одержав 18 побед при трех поражениях.

Ранее Павлович прервал молчание после поражения от Волкова на турнире UFC.