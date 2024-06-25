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С российских боксеров сняли санкции

WBO сняла санкции с российских боксеров, вернув их в рейтинги организации

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Patrice Laroche/Global Look Press

Всемирная боксерская организация (WBO) сняла санкции с представителей России и вернула спортсменов в рейтинг. Об этом сообщает ТАСС.

Представители России были исключены из рейтингов WBO в 2022 году после начала СВО на Украине. С рекомендацией не допускать российских спортсменов до международных турниров выступил Международный олимпийский комитет, который в декабре 2023 года все же допустил российских атлетов до летних Олимпийских игр — 2024, которые пройдут в Париже. Для участия спортсменам необходимо иметь нейтральный статус, а также выполнить ряд заявленных условий.

Ранее с боксеров сняла санкции Международная федерация бокса (IBF). При этом Всемирный боксерский совет (WBC) не планирует снимать санкции с российских спортсменов, о чем организация сообщила ТАСС.

Чемпионом WBO в тяжелом весе является Артур Бетербиев, который представляет Россию. Он должен был провести объединительный бой со своим соотечественником Дмитрием Биволом 1 июня, однако получил разрыв мениска на тренировке, и бой был перенесен. Биволу нашли нового соперника, и в ту же дату он одержал победу над Маликом Зинадом.

Бой Бивола и Бетербиева был перенесен на 12 октября 2024 года.

Ранее украинец Гвоздик проиграл американцу Бенавидесу в поединке за пояс WBC.

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