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Третьяк призвал ввести Бобровского в Зал хоккейной славы

Третьяк заявил, что Бобровский заслужил попасть в Зал хоккейной славы

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РИА Новости

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что голкипер «Флориды Пантерз», которая выиграла Кубок Стэнли, Сергей Бобровский уже заслужил место в Зале хоккейной славы. Его слова приводит РИА Новости.

«В Северной Америке много пишут о том, что Сергей уже заслужил место в Зале хоккейной славы. Полностью с этим согласен. Бобровский — чемпион мира, обладатель двух призов лучшему вратарю сезона НХЛ. Теперь у него есть Кубок Стэнли. То есть величайшая вратарская карьера уже состоялась», — заявил Третьяк.

В финале плей-офф Национальной хоккейной лиги Флорида Пантерз» сражалась с «Эдмонтон Ойлерз». В финальном противостоянии были сыграны все семь матчей. Изначально «Флорида» повела 3-0 в серии, однако следом проиграла три матча подряд. Седьмую игру, которая состоялась на стадионе «Амерант Банк Арена» в американском городе Санрайз, «пантеры» выиграли со счетом 2:1. Бобровский провел в воротах весь поединок.

Для российского вратаря этот трофей стал первым в карьере.

Голкипер — двукратный обладатель приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ — «Везина Трофи» (2013, 2017). За «Флориду» он выступает с 2019 года, до этого в НХЛ он защищал цвета «Филадельфии Флайерз (2010-2012) и «Коламбус Блю Джекетс» (2012-2019).

Ранее Бобровский высказался о победе «Флориды» в Кубке Стэнли.

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