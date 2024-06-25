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Стало известно, почему никто из россиян не получит «Конн Смайт Трофи»

Комментатор Майков: Макдэвид MVP плей-офф, потому что побил рекорд Гретцки

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Wilfredo Lee/AP

Хоккейный комментатор Филипп Майков объяснил для «Газеты.Ru», почему канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид получит «Конн Смайт Трофи», приз самому ценному игроку плей-офф в НХЛ, при любом исходе седьмой решающей встречи финальной серии между его командой и «Флорида Пантерз».

«Жигер-то в 2003-м это ладно, а из полевых в последний раз получал, по-моему, Реджи Лич в 1976 году, когда «Филадельфия» проиграла. Но почему Реджи Лич тогда получил «Конн Смайт»? Потому что он в тот год установил рекорд, который до сих пор никто не побил. 19 голов за один розыгрыш плей-офф. Никто больше не забивал. Ни Гретцки, ни Лемье, никто больше. Поэтому вот Макдэвид же побил рекорд Гретцки по передачам. Я сомневаюсь, конечно, что он сегодня наберет шесть очков и побьет рекорд Гретцки по очкам, но, даже если «Эдмонтон» проиграет, «Конн Смайт» ему уйдет», — уверен Майков.

Макдэвид набрал в этом плей-офф 42 (8+34) очка и опережает своих одноклубников Эвана Бушара и Леона Драйзайтля на 10 и 11 баллов соответственно. Лучший по очкам хоккеист не из «Эдмонтона» — Мэтт Ткачак из «Флориды» — набрал 22 (6+16) очка. При этом защищающий ворота «Флориды» Сергей Бобровский стал единственным голкипером в этом плей-офф, дважды отыгравшим на «ноль».

Ранее сообщалось, что «Флорида» впервые проиграла три матча подряд в плей-офф Кубка Стэнли — 2024.

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