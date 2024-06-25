Стало известно, почему никто из россиян не получит «Конн Смайт Трофи»

Хоккейный комментатор Филипп Майков объяснил для «Газеты.Ru», почему канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид получит «Конн Смайт Трофи», приз самому ценному игроку плей-офф в НХЛ, при любом исходе седьмой решающей встречи финальной серии между его командой и «Флорида Пантерз».

«Жигер-то в 2003-м это ладно, а из полевых в последний раз получал, по-моему, Реджи Лич в 1976 году, когда «Филадельфия» проиграла. Но почему Реджи Лич тогда получил «Конн Смайт»? Потому что он в тот год установил рекорд, который до сих пор никто не побил. 19 голов за один розыгрыш плей-офф. Никто больше не забивал. Ни Гретцки, ни Лемье, никто больше. Поэтому вот Макдэвид же побил рекорд Гретцки по передачам. Я сомневаюсь, конечно, что он сегодня наберет шесть очков и побьет рекорд Гретцки по очкам, но, даже если «Эдмонтон» проиграет, «Конн Смайт» ему уйдет», — уверен Майков.

Макдэвид набрал в этом плей-офф 42 (8+34) очка и опережает своих одноклубников Эвана Бушара и Леона Драйзайтля на 10 и 11 баллов соответственно. Лучший по очкам хоккеист не из «Эдмонтона» — Мэтт Ткачак из «Флориды» — набрал 22 (6+16) очка. При этом защищающий ворота «Флориды» Сергей Бобровский стал единственным голкипером в этом плей-офф, дважды отыгравшим на «ноль».

Ранее сообщалось, что «Флорида» впервые проиграла три матча подряд в плей-офф Кубка Стэнли — 2024.