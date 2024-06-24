Живущий в США российский пловец выступит на Олимпиаде

Российский пловец Евгений Сомов, который живет и тренируется в Америке, получил нейтральный статус и сможет принять участие в Олимпиаде 2024 в Париже. Об этом сообщает пресс-служба Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта (Aquatics Integrity Unit).

«Рад сообщить, что мне присвоен статус индивидуального нейтрального атлета, дающий право участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже! Отметьте 27 июля в своих календарях — это будет весело! Увидимся там», — написал Сомов на своей странице в социальных сетях.

27 июля начнутся соревнования по плаванию на Олимпиаде.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация все же приняла решение допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для получения права выступить на Играх им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа.

Ранее допущенный до Игр российский атлет отказался от поездки на Олимпиаду.