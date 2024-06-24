Лишенный золота Олимпиады российский фигурист написал письмо главе МОК

Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, в своем Telegram-канале обратился к главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху, заявив, что Олимпийские игры и Олимпийское движение — это две разные для него вещи.

«Олимпийское движение для меня — это незабываемые воспоминания, которые не унес ни проклятый ковид (да, это были самые сложные Игры в современной истории), ни до сих пор непонятный юридически статус моей нескромной в последнее время персоны: чемпион, призер, участник — кто я для МОК?» — написал он.

Галлямов и Мишина входили в состав сборной России, завоевавшей золотые медали в командном турнире Игр-2022.

Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камилу Валиеву, которая также входила в состав сборной на «командник», из-за нарушения антидопинговых правил. Фигуристка отстранена на четыре года, начиная с декабря 2021 года. После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев присудил россиянам третье место в командном турнире Олимпийских игр — 2022, не став лишать Россию медалей в целом. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.

Также в составе сборной России в командном турнире выступили танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, одиночник Марк Кондратюк.

Ранее Валиева снялась в рекламе шашлыка.