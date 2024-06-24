Обозреватель об истории Ефимовой: «Она не про спорт, а про характер»

Непопадание российской пловчихи Юлии Ефимовой на Олимпийские игры 2024 года не вызывает сожаления, потому что ее путь, который она преодолела для реализации этих планов, является «более драматичным, драматургичным и захватывающим», чем то, что могло произойти на соревнованиях. Об этом заявила обозреватель Елена Вайцеховская, передает RT.

«История Юли Ефимовой — она, конечно же, не про спорт. Реальный спорт на уровне борьбы за олимпийские медали закончился для этой спортсменки, на мой взгляд, лет пять назад — еще до Игр в Токио. Но попытка заскочить в последний олимпийский вагон, отобраться на пятые Игры — в Париж — это, безусловно, про характер», — подчеркнула эксперт.

Она отметила, что пока трудно предсказать, оставит ли спортсменка плавание. При этом Вайцеховская уточнила, что на Ефимову «будет интересно смотреть» даже в том случае, если ее карьера ограничится соревнованиями категории Masters.

24 июня стало известно, что Юлия Ефимова не выступит на летних Олимпийских играх в Париже. Спортсменка, выступавшая на чемпионате Багамских островов, которая ранее не смогла выполнить норматив на дистанции 200 м брассом, минувшей ночью не смогла этого сделать и на дистанции 100 м. Пловчиха выиграла заплыв, преодолев дистанцию за 67,98 секунды, в то время как олимпийский норматив В составляет 67,12 секунд.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Ефимова тремя словами объяснила непопадание на Олимпиаду в Париже.