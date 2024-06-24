Петрова: Дмитриева сыграла большую роль в развитии нашего тенниса

Прославленная советская теннисистка Анна Дмитриева, ушедшая из жизни в возрасте 83 лет, сыграла огромную роль в развитии советского и российского тенниса. Об этом «Газете.Ru» заявила экс-третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпиады – 2012, основатель детской школы большого тенниса Надежда Петрова.

«Анна Владимировна — уникальный человек, у нее была замечательная спортивная карьера. Она передавала свой опыт и знания следующим поколениям.

Она была очень легка в общении, к ней можно было обратиться за советом, и она знала каждого теннисиста, могла разобрать игру любого на сильные и слабые стороны. Конечно, она сыграла большую роль в развитии нашего тенниса. Ее комментаторский дуэт с Александром Метревели было невероятно интересно слушать: столько деталей, они раскладывали ход игры, объясняли тактические моменты игры, очень много рассказывали личных вещей про игроков, потому что со многими были знакомы и хорошо знали их. Дмитриева жила теннисом, дышала им, и нам будет очень не хватать такого человека. Сохраним о ней добрую память», — сказала Петрова.

Дмитриева — заслуженный мастер спорта СССР по теннису, 18-кратная чемпионка СССР в одиночном, смешанном и парном разрядах. В 1964 году занимала третью строчку в рейтинге сильнейших теннисисток Европы. В 2004 году была включена в Зал славы российского тенниса.

С 1975 года работала на телевидении в роли спортивного комментатора, с 1993 года работала на НТВ. С 2004 по 2010 год возглавляла дирекцию спортивных каналов «НТВ-Плюс».

Ранее Губерниев назвал Дмитриеву своей мамой в профессии.