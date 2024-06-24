Стало известно об изменении состояния здоровья потерявшего сознание игрока сборной Венгрии

Нападающий сборной Венгрии Барнабаш Варга, который потерял сознание после столкновения с голкипером сборной Шотландии Ангусом Ганном в матче третьего тура чемпионата Европы 2024 года, стал чувствовать себя лучше. Об этом в интервью пресс-службе венгерской федерации футбола заявил полузащитник Роланд Шаллаи.

По его словам, вся команда билась на поле ради Варги.

«Самое главное, что Барни стало лучше, мы бились за него последние 20 минут встречи. В итоге мы показали, что мы за команда — мы никогда не сдаемся, несмотря ни на что», — заявил Шаллаи.

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч во встрече забил Кевин Чобот. Он отличился в компенсированное время на сотой минуте игры.

В турнирной таблице группы A Германия заняла первое место, набрав семь очков. Второе место заняла сборная Швейцарии (5 баллов). Венгрия расположилась на третьем месте, набрав три очка. Шотландцы вылетели с Евро, набрав одно очко.

Ранее сообщалось, что УЕФА усилит меры безопасности на Евро-2024 из-за Роналду.