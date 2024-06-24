«Хотелось ей руки целовать»: Губерниев поделился воспоминаниями о работе с Анной Дмитриевой

Советская теннисистка и спортивный журналист Анна Дмитриева была «иконой комментаторского стиля». Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил российский спортивный журналист Дмитрий Губерниев, комментируя новость о смерти спортсменки.

«Каждый раз, когда я ее видел, мне хотелось ей руки целовать. Она меня сопровождала всю мою спортивную жизнь с того момента, как я в семидесятые годы начал смотреть спорт, спортивные программы и спортивные трансляции. Она действительно была иконой комментаторского стиля, иконой спортивного репортерского стиля. Она, во-первых, выдающаяся теннисистка, многократная чемпионка Советского союза. В профессии телевизионной — ученица самого Николая Озерова. Согласитесь, это марка. Мощнейший организатор, учитель для очень-очень многих. Она создавала редакцию, она фактически пестовала Василия Уткина. Представляете, какие там ученики», — сказал он.

Губерниев отметил, что Дмитриева сыграла большую роль в его карьере. Он подчеркнул, что в последнее время не часто общался со спортсменкой, однако она всегда «окружала его заботой, теплотой и нежностью».

«Мне очень сильно повезло, я был с ней знаком. Причем я ей лично благодарен за один очень важный эпизод моей жизни. В конце девяностых я очень сильно просился в в редакцию «НТВ-Плюс», которую она создавала вместе с Алексеем Бурковым, и она меня не взяла. Потом она мне объяснила почему. Таким образом она меня сохранила для федерального телевидения. Я на нее совсем за это не обижался. Конечно, мне лично ее будет не хватать. И я горжусь тем, что мне удалось с ней немножко поработать. Я благодарю ее, буду благодарен всю жизнь за ту частичку теплоты, которую она мне передавала иногда, говоря комплименты. Ее можно назвать нашей мамой в профессии. Она была разной, но что касается меня — окружала каждый раз какой-то заботой, теплотой и нежностью. Поэтому нам всем будет ее очень сильно не хватать. Соболезную. Это потеря для всех», — заключил он.

Анна Дмитриева скончалась в Москве в возрасте 83 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Юрий Рост.

Дмитриева — заслуженный мастер спорта СССР по теннису, 18-кратная чемпионка СССР в одиночном, смешанном и парном разрядах. В 1964 году занимала третью строчку в рейтинге сильнейших теннисисток Европы. В 2004 году была включена в Зал славы российского тенниса.

С 1975 года работала на телевидении в роли спортивного комментатора, с 1993 года работала на НТВ. С 2004 по 2010 год возглавляла дирекцию спортивных каналов «НТВ-Плюс».

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