Стала известна травма, которую получил потерявший сознание игрок сборной Венгрии Варга

Нападающий сборной Венгрии Барнабаш Варга, который потерял сознание после столкновения с голкипером сборной Шотландии Ангусом Ганном в матче третьего тура чемпионата Европы 2024 года, сломал лицевую кость. Об этом сообщил в интервью Csakfoci главный тренер венгерской команды Марко Росси.

«Мы слышали, что его состояние стабильное. Мы знаем, что у него перелом лицевой кости. Не знаем, потребуется ли хирургическое вмешательство, но на этом турнире он больше не сыграет», — заявил Росси.

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч во встрече забил Кевин Чобот. Он отличился в компенсированное время на сотой минуте игры.

В турнирной таблице группы A Германия заняла первое место, набрав семь очков. Второе место заняла сборная Швейцарии (5 баллов). Венгрия расположилась на третьем месте, набрав три очка. Шотландцы вылетели с Евро, набрав одно очко.

Ранее Венгрия установила рекорд Европы, забив самый поздний гол без учета экстра-таймов.