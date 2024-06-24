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Потерявший сознание нападающий сборной Венгрии пришел в себя

Потерявший сознание в игре с Шотландией нападающий Венгрии Варга пришел в себя

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Angelika Warmuth/Reuters

Нападающий сборной Венгрии Барнабаш Варга, который потерял сознание после столкновения с голкипером сборной Шотландии Ангусом Ганном в матче третьего тура чемпионата Европы 2024 года, пришел в себя. Об этом сообщает M4Sport.

По информации источника, футболиста смогли оперативно доставить со стадиона в медицинское учреждение. Уже по ходу транспортировки Варга пришел в сознание и мог отвечать на вопросы врачей.

На Евро-2024 Варга больше не сыграет.

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч во встрече забил Кевин Чобот. Он отличился в компенсированное время на сотой минуте игры.

В турнирной таблице группы A Германия заняла первое место, набрав семь очков. Второе место заняла сборная Швейцарии (5 баллов). Венгрия расположилась на третьем месте, набрав три очка. Шотландцы вылетели с Евро, набрав одно очко.

Ранее сообщалось, что Германия сыграла вничью со Швейцарией и выиграла группу A Евро-2024.

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