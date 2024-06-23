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Экс-игрок «Спартака» о Роналду: он в прекрасной форме

Экс-игрок «Спартака» Ромащенко призвал наслаждаться игрой Роналду

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Rodrigo Antunes/Reuters

Бывший футболист московского «Спартака» Мирослав Ромащенко заявил, что футболист сборной Португалии Криштиану Роналду находится в прекрасной форме, передает «Спорт-Экспресс».

«Криштиану в прекрасной форме. Счастье, что такой футболист уже столько лет радует нас своим присутствием на поле. Надо ценить это и наслаждаться моментом», — сказал Ромащенко.

Встреча Португалии с Турцией, которая состоялась на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде в рамах 2 тура Евро-2024, завершилась со счетом 3:0. Голы в составе Португалии оформили Бернарду Силва и Бруну Фернандеш, которому ассистировал Роналду. Еще один мяч в свои ворота отправил игрок сборной Турции Самет Акайдын.

Первая встреча группового этапа между Португалией и Чехией завершилась со счетом 2:1 в пользу португальцев.

Ранее Роналду кратко оценил выступление Португалии на Евро-2024.

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