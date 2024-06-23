Легенда «Спартака» назвал лучшего вратаря

Легенда московского «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что голкипер сборной Грузии Георгий Мамардашвили является лучшим вратарем Евро-2024, передает «РБ Спорт».

«Сейчас лучшим является грузинский вратарь Мамардашвили. Он просто великолепно себя проявил в стартовых матчах, об этом говорит и статистика», — сказал Кавазашвили.

Сборная Грузии сыграла вничью с национальной командой Чехии во втором матче группового этапа чемпионата Европы — 2024.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге, завершилась со счетом 1:1. Счет в матче открыла грузинская команда, в компенсированное к первому тайму время Жорж Микаутадзе реализовал 11-метровый удар. Чехия сравняла на 59-й минуте, отличился Патрик Шик. Мамардашвили сделал 11 сейвов.

Первый матч на чемпионате Европы грузинские футболисты проиграли национальной команде Турции, встреча завершилась со счетом 1:3. В третьем туре грузинская сборная сразится с Португалией, в составе которой играет Криштиану Роналду.

Ранее Властимил Петржела заявил, что его удивила игра сборной Грузии на Евро.