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На Евро-2024 усилят меры безопасности

На Евро усилят меры безопасности из-за болельщиков, выбегающих на поле

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UEFA

Журналист Sky News Роб Харрис в соцсети X (ранее Twitter) опубликовал заявление Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о том, что на Евро-2024 будут усилены меры безопасности из-за болельщиков, выбегающих на поле.

«На стадионах будут развернуты дополнительные меры безопасности. Любое вторжение на поле представляет собой нарушение правил поведения на стадионе. Оно влечет за собой выдворение со стадиона», — говорится в сообщении.

Во время матча 2-го тура Евро-2024 между сборными Турции и Португалии несколько болельщиков выбежали на поле, чтобы сфотографироваться с португальским форвардом Криштиану Роналду.

Португалия победила со счетом 3:0 и вышла из группы с первого места.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропускают текущий чемпионат Европы.

Ранее УЕФА дисквалифицировал игрока сборной Албании за оскорбление сербов.

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