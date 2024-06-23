Железняков рассказал, из-за чего может развалиться семья Трусовой

Хореограф Алексей Железняков заявил, что фигуристке Александре Трусовой придется выбирать между спортом и семьей, передает Metaratings.ru.

«Если Трусова захочет вернуться в большой спорт, то придется забыть о семье, и семья развалится. Нужно выбирать — семья или большой спорт», — сказал Железняков.

Фигурист Макар Игнатов сделал предложение Трусовой ночью 17 июня. О романе Трусовой и Игнатова стало известно в январе 2024 года. До этого фигуристка встречалась с чемпионом России и Европы Марком Кондратюком.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Трусова опубликовала фото с Игнатовым после помолвки.