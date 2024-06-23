Навка рассказала, вернется ли Трусова к профессиональной карьере

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка выразила уверенность в том, что фигуристка Александра Трусова вернется на лед после свадьбы, передает Sport24.

«Верю, что Трусова вернется к профессиональной карьере после свадьбы. А что должно помешать? Многие выходили замуж, рожали детей и потом становились олимпийскими чемпионами», — сказала Навка.

Фигурист Макар Игнатов сделал предложение Трусовой ночью 17 июня. О романе Трусовой и Игнатова стало известно в январе 2024 года. До этого фигуристка встречалась с чемпионом России и Европы Марком Кондратюком.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед.

Ранее Трусова показала, как отмечала день рождения с женихом и подругами.