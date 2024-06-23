Российская фигуристка сменила спортивное гражданство из-за несправедливого судейства в РФ

Лидия Топорова, мама фигуристки Софьи Титовой, рассказала, что одной из причин смены ее дочерью спортивного гражданства с российского на армянское стало несправедливое судейство в России, передает Sputnik Армения.

«В финале юниорского Гран-при был уникальный прокат, но оценки долго не выставляли. Трибуны гудели. Я поняла, что если ее не оценят честно здесь, нам придется рассматривать вариант выступления за другую страну», — сказала мама Титовой.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов до участия в летних Олимпийских играх — 2024. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

В 2022 Международный союз конькобежцев отстранил атлетов обеих стран от соревнований. Пока вопрос о возвращении россиян на международную арену рассмотрен не был. Последним турниром для российских фигуристов стали Олимпийские игры в Пекине.

Ранее чемпионка мира назвала Александру Трусову революционеркой фигурного катания.