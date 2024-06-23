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Российская теннисистка позвала медиков во время финала турнира в Берлине

Калинская в матче с Пегулой взяла медперерыв из-за проблем со спиной

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Satish Kumar/Reuters

Российская теннисистка Анна Калинская попросила медицинский тай-брейк по ходу финального матча турнира WTA-500 с представительницей США Джессикой Пегулой.

При счете 0:3 в первом сете россиянка взяла медперерыв, который прошел за пределами корта. Ее беспокоила спина. После Калинская вернулась на корт и выиграла первую партию.

В полуфинале берлинского турнира Калинская обыграла белоруску Викторию Азаренко. Встреча, которая продлилась 2 часа 10 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:1, 6:7, 6:1.

Для Калинской матч против Азаренко стал вторым за день. До этого, в рамках четвертьфинала, она встречалась с белоруской Ариной Соболенко, которая снялась с игры в первом сете из-за проблем со здоровьем.

6 марта Международная федерация тенниса сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет.

Ранее Калинская высказалась о своих отношениях с Янником Синнером.

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