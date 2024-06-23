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Павлович проиграл Волкову на турнире UFC в Саудовской Аравии

Александр Волков судейским решением победил Сергея Павловича на турнире UFC

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Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com/volkov_alex

В Эр-Рияде завершился турнир UFC Fight Night, в со-главном поединке которого встречались представители России Александр Волков и Сергей Павлович. Бой, который продлился все три раунда, завершился победой Волкова решением судей.

Бой между тяжеловесами прошел в стойке. Под конец поединка бойцы начали активно атаковать друг друга, но тяжеловесы дотянули до судейского решения.

Судейский вердикт: победа Волкова единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28).

Волков провел в карьере 48 боев, одержав 38 побед. Павлович выходил в октагон 21 раз, одержав 18 побед при трех поражениях.

В главном поединке вечера встречались австралиец Роберт Уиттакер и россиянин Икрам Алискеров. Представитель Австралии нокаутировал Алискерова в первом раунде.

22 июня сообщалось, что Сергей Павлович и Александр Волков вступили в перепалку на дуэли взглядом перед очным боем. Причиной для спора российских спортсменов стало обсуждение на тему того, кто из них первым примет бой. Остановить конфликт смог только глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт.

Ранее Конор Макгрегор пообещал вернуться в октагон.

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