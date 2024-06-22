Российский голкипер переходит в европейский клуб

Вадим Шпинев, представитель голкипера Даниила Худякова, подтвердил, что футболист переходит в австрийский «Штурм». Его слова приводит «Матч ТВ».

«Худяков близок к переходу в «Штурм». Работа в этом направлении ведется давно. Все условия личного контракта утверждены, сейчас оформляются необходимые документы для выезда в Австрию и прохождения медицинского осмотра», — заявил Шпинев.

Информация о том, что Худяков пополнит состав австрийской команды появилась 22 июня. «Чемпионат.com» написал, что решается вопрос выезда игрока в Австрию, а рабочее соглашение между российским футболистом и клубом согласован на четыре года.

Худяков с 2021 года провел 26 матчей за «Локомотив» в Российской премьер-лиге, но в сезоне-2023/24 ни разу не выходил на поле за «железнодорожников», проигрывав конкуренцию Илье Лантратову. Столичный клуб занял итоговое четвертое место в чемпионате страны.

21 июня «железнодорожники» объявили об уходе вратаря из клуба, продлевать контракт, который завершился, с ним не стали.

Ранее пас Криштиану Роналду помог Португалии разгромить Турцию.