Роналду вышел на первое место в истории по числу голевых передач на Евро

Португальский нападающий Криштиану Роналду стал автором голевой передачи во время матча второго тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 против национальной команды Турции.

Роналду отдал пас на Бруну Фернандеша, который на 56-й минуте сделал счет 3:0. Для форварда эта результативная передача стала седьмой на чемпионатах Европы, что является лучшим показателем в истории турнира.

Роналду также стал единственным футболистом в истории, у которого получилось сыграть на шести Евро. Матч с Турцией стал для футболиста 19-м подряд, по этому показателю он также установил рекорд.

В минуты написания новости в матче Португалии и Турции идет второй тайм. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Первая встреча группового этапа между Португалией и Чехией завершилась со счетом 2:1 в пользу португальцев. Турецкие футболисты в первом поединке одержали победу со счетом 3:1 над соперниками из Грузии.

Их соперники по группе — Грузия и Чехия — провели матч второго тура 22 июня. Их поединок завершился со счетом 1:1. Счет в матче открыла грузинская команда, в компенсированное к первому тайму время Жорж Микаутадзе реализовал 11-метровый удар. Чехия сравняла на 59-й минуте, отличился Патрик Шик.

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