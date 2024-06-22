Тренера сборной Турции попытались не пустить на стадион перед игрой Евро

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла испытал трудности перед тем, как попасть на стадион «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде, где его команда сражается с Португалией в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы — 2024. Об этом пишет Sport24.

Перед игрой специалист покинул автобус, не взяв с собой аккредитацию. Охранник стадиона отказался пускать тренера. Через несколько секунд кто-то из официальных лиц передал Монтелле аккредитацию, после чего тренер сборной Турции демонстративно ткнул ее в охранника, и только после этого смог войти.

В минуты написания новости в матче Португалии и Турции идет второй тайм. Португальцы впереди со счетом 3:0, «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Первая встреча группового этапа между Португалией и Чехией завершилась со счетом 2:1 в пользу португальцев. Турецкие футболисты в первом поединке одержали победу со счетом 3:1 над соперниками из Грузии.

Их соперники по группе — Грузия и Чехия — провели матч второго тура 22 июня. Их поединок завершился со счетом 1:1. Счет в матче открыла грузинская команда, в компенсированное к первому тайму время Жорж Микаутадзе реализовал 11-метровый удар. Чехия сравняла на 59-й минуте, отличился Патрик Шик.

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