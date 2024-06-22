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«Стараюсь играть не хуже него»: Калинская о своих отношениях с Синнером

Калинская оценила выход в финал турнира в Берлине и вспомнила о Синнере

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Tracey Nearmy/Reuters

Российская теннисистка Анна Калинская поделилась эмоциями от выхода в финал турнира серии WTA-500 в Берлине, а также прокомментировала тот факт, что ее возлюбленный — итальянский теннисист Янник Синнер — также вышел в финал, он сразится за трофей в Галле.

«Я просто стараюсь хоть не хуже его. Сегодня было трудно, потому что обычно я смотрю его матчи, но ладно, поглядим, сможем ли мы посмотреть завтра финалы друг друга. Поздравляю его, я ему сейчас напишу. И да, я очень счастлива», — заявила Калинская.

Синнер и Калинская подтвердили, что состоят в отношениях, во время Открытого чемпионата Франции. Калинская поддерживала итальянского теннисиста во время матча с американцем Кристофером Юбэнксом.

В полуфинале берлинского турнира Калинская обыграла белоруску Викторию Азаренко. Встреча, которая продлилась 2 часа 10 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:1, 6:7, 6:1.

Для Калинской матч против Азаренко стал вторым за день. До этого, в рамках четвертьфинала, она встречалась с белорусской Ариной Соболенко, которая снялась с игры в первом сете из-за проблем со здоровьем. За трофей Калинская сразится с победительницей противостояния между американками Кори Гауфф и Джессикой Пегулой.

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