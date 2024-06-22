Российская теннисистка выиграла второй матч за день и вышла в финал турнира в Берлине

Российская теннисистка Анна Калинская вышла в финал турнира в Берлине категории WTA-500, обыграв в рамках полуфинала состязания представительницу Белоруссии Викторию Азаренко.

Встреча, которая продлилась 2 часа 10 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:1, 6:7, 6:1. Калинская два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Азаренко четыре эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

Для Калинской матч против Азаренко стал вторым за день. До этого, в рамках четвертьфинала, она встречалась с белорусской Ариной Соболенко, которая снялась с игры в первом сете из-за проблем со здоровьем.

За трофей Калинская сразится с победительницей противостояния между американками Кори Гауфф и Джессикой Пегулой.

6 марта Международная федерация тенниса сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет.

Ранее стало известно, сыграет ли Новак Джокович на Олимпиаде в Париже.