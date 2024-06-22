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Роналду сыграет в матче Евро-2024 против Турции с первых минут

Сборные Турции и Португалии объявили стартовые составы на матч Евро‑2024

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Rodrigo Antunes/Reuters

Национальные сборные Турции и Португалии объявили стартовые составы на матч второго тура группового этапа чемпионата Европы — 2024. 39-летний португальский нападающий Криштиану Роналду сыграет с первых минут.

Состав Турции: Байындыр (вратарь), Бардакчи, Кадыоглу, Акайдын, Челик, Чалханоглу (капитан), Кекчю, Айхан, Акгюн, Актюркоглу, Йылмаз.

Состав Португалии: Кошта (вратарь), Палинья, Канселу, Пепе, Диаш, Мендеш, Силва, Фернандеш, Витинья, Роналду (капитан), Леау.

Игра начнется в 19:00 по московскому времени на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Первая встреча группового этапа между Португалией и Чехией завершилась со счетом 2:1 в пользу португальцев. Роналду также вышел на поле в стартовом составе. Турецкие футболисты в первом поединке одержали победу со счетом 3:1 над соперниками из Грузии.

Их соперники по группе — Грузия и Чехия — провели матч второго тура 22 июня. Их поединок завершился со счетом 1:1. Счет в матче открыла грузинская команда, в компенсированное к первому тайму время Жорж Микаутадзе реализовал 11-метровый удар. Чехия сравняла на 59-й минуте, отличился Патрик Шик.

Ранее Грузия и Чехия сыграли вничью на Евро-2024.

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