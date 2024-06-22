Ринг-герл UFC показала пикантный кадры в полупрозрачном боди

rynebelanger/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Американская ринг-герл Бриттни Палмер опубликовала в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) новую фотографию.

Девушка предстала перед подписчиками в розовом бюстгальтере, подчеркивающем форму ее груди.

Палмер — американская ринг-герл, модель и художница. Она наиболее известна своей работой в октагоне Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Четырежды она получила награду Ringcard Girl of the Year на World MMA Awards — в 2012, 2013, 2019 и 2022 годах.

Девушка начала свою карьеру в сфере исполнительского искусства, профессионально танцуя на шоу «Jubilee» в Bally's Las Vegas и «X Burlesque» в Flamingo Las Vegas. В 2012 году Палмер появилась на обложке мартовского номера Playboy, став третьей ринг-герл, сделавшей это после Рашель Лии и Арианни Селесты.

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