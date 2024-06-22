Дешам объяснил, почему Франция не забила Нидерландам

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объяснил ничью с Нидерландами в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2024 года нехваткой времени на восстановление. Его слова приводит RMC Sport.

«Жалеть можно только об эффективности. Матч получился очень интенсивным, соперник играл более осторожно. У нас было на 36 часов меньше на восстановление, но мы показали свой атлетизм», — заявил Дешам.

Встреча завершилась со счетом 0:0. Футболист сборной Франции Килиан Мбаппе, который получил в игре первого тура с Австрией перелом носа, остался на скамейке запасных.

После двух туров у Нидерландов и Франции по четыре очка. Австрия имеет в своем активе три балла. Польша пока не набрала очков. В заключительном туре Франция сыграет с Польшей, а Нидерланды померятся силами с Австрией. Матчи пройдут 25 июня.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая обыграла в решающем поединке Англию. Основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1. Судьба поединка решилась в серии послематчевых пенальти.

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