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Франция и Нидерланды сыграли вничью в матче Евро-2024

Франция и Нидерланды сыграли со счетом 0:0 в матче Евро-2024

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IMAGO/HMB Media/IMAGO/HMB-Media

В матче 2 тура группового этапа Евро-204 сборная Франции сыграла вничью с Нидерландами.

Встреча завершилась со счетом 0:0. Футболист сборной Франции Килиан Мбаппе, который получил в игре 1 тура с Австрией перелом носа, остался на скамейке запасных.

После двух туров у Нидерландов и Франции по 4 очка. Австрия имеет в своем активе 3 балла. Польша пока не набрала очков.

В заключительном туре Франция сыграет с Польшей, а Нидерланды померятся силами с Австрией. Матчи пройдут 25 июня.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая обыграла в решающем поединке Англию. Основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1. Судьба поединка решилась в серии послематчевых пенальти.

Ранее футболист сборной Украины побил рекорд Андрея Шевченко.

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