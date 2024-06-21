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«Рубин» накажет Даку за оскорбления на национальной почве

«Рубин» накажет албанца Даку за оскорбления сербов и македонцев

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Xiao Yijiu/XinHua/Global Look Press

Казанский «Рубин» на своем официальном сайте заявил, что примет санкции к албанскому игроку своей команды Мирлинду Даку, который после матча Евро-2024 с Хорватией оскорбил сербов и македонцев на национальной почве.

«К футболисту будут применены дисциплинарные и финансовые санкции. С игроками клуба будет проведена разъяснительная беседа, чтобы в дальнейшем избежать подобных инцидентов», — говорится в заявлении.

Встреча между Албанией и Хорватией завершилась со счетом 2:2. В первой половине встречи Казим Лячи вывел Албанию вперед. В составе Хорватии точным ударом отметился Андрей Крамарич, а албанец Клаус Гясула забил мяч в собственные ворота. Два гола залетели в ворота албанцев во втором тайме. На последней минуте поединка Клаус Гясула восстановил равновесие в счете.

Футбольная федерация Северной Македонии потребовала публичных извинений от Даку, а также потребовала от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официального расследования инцидента.

Ранее Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев раскритиковал игрока «Рубина» Даку за оскорбление сербов и македонцев

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