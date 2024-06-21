На польское телевидение была произведена кибератака во время матча с Австрией

Польское телевидение подверглось кибератаке во время матча группового этапа 2-го тура Евро-2024 против национальной команды Австрии, передает РИА Новости.

«Приносим свои извинения за технические проблемы, связанные с трансляцией матча Польша-Австрия в интернете. Мы интенсивно работаем над стабильностью трансляции», — заявили на телевидении Польши.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу сборной Австрии.

В самом начале матча счет открыл австриец Гернот Траунер. Кшиштоф Пентек на 30-й минуте восстановил равновесие. Кристоф Баумгартнер и Марко Арнаутович во втором тайме установили окончательный счет. Арнаутович забил мяч с пенальти.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В группе D Франция, Австрия и Нидерланды набрали по 3 очка. Польша не имеет в своем активе набранных очков. Франция и Нидерланды проведут поединок 2-го тура 21 июня. Матч начнется в 22.00 по московскому времени.

Ранее польские фанаты скандировали оскорбительные кричалки в адрес России.