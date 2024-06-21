Конор Макгрегор пообещал вернуться в октагон

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионат (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что вернется в октагон.

«Я вернусь. У меня осталось два боя по контракту. У меня на уме Bugatti и еще яхты. Я вернусь, чтобы сиять, мне нужно просто не торопиться. меня еще есть яхты, Bentley, особняки и все остальное», — заявил Макгрегор.

14 июня стало известно, что бой Макгрегора и Майкла Чендлера отменен. Глава UFC Дана Уайт заявил, что причиной отмены поединка, который должен был состояться 30 июня в Лас-Вегасе, стала травма Макгрегора.

Последним боем 34-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

В конце октября 2022 года сообщалось, что Макгрегор сможет вернуться в октагон не ранее чем через шесть месяцев. Спортсмен должен пройти шестимесячное тестирование на допинг, а также предоставить два отрицательных теста, чтобы ему разрешили выступать.

Ранее экс-претендент на пояс UFC заявил, что Макгрегор находится в рехабе.