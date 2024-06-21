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Российской звезде НХЛ будет тяжело в «Локомотиве», заявил эксперт

Бывший хоккеист Сушинский заявил, что Радулову будет тяжело работать с Никитиным

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Николай Александров/РИА Новости

Бывший нападающий сборной России по хоккею Максим Сушинский предположил, что экс-игроку клубов НХЛ «Нэшвилл Предаторз», «Монреаль Канадиенс» и «Даллас Старз» Александру Радулову будет трудно найти общий язык с тренером ярославского «Локомотива» Игорем Никитиным. Слова Сушинского приводит Legalbet.

«Радулову и Никитину будет вместе тяжело, есть опасения. Думаю, что авторитет Никитина тяжело задавить. Им надо разговаривать и быть полезными для команды», — сказал Сушинский.

Экс-нападающий предположил, что Радулов уже обсудил детали будущего сотрудничества с тренером до подписания контракта.

«Думаю, они будут действовать в интересах команды больше, чем в своих личных», — сказал Сушинский.

Радулов заключил с «Локомотивом» однолетний договор на сезон-2023/24.

Предыдущий сезон 37-летний нападающий провел в казанском «Ак Барсе». Он сыграл в 62 матчах и записал на свой счет 17 голов и 27 передач.

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