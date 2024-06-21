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Футболист сборной Украины побил рекорд Шевченко

Яремчук побил рекорд Шевченко по голам на чемпионатах Европы

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GlobalLookPress

Футболист Роман Яремчук побил рекорд Андрея Шевченко по забитым мячам за сборную Украины на чемпионатах Европы.

На счету Яремчука три забитых мяча на Евро. Андрей Шевченко смог отличиться на чемпионатах Европы два раза.

Сборная Украины в матче 2-го тура Евро-2024 обыграла Словакию. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Счет открыл футболист сборной Словакии Иван Шранц. Он отличился на 17-й минуте. Через десять минут после перерыва Николай Шапаренко сравнял счет. Роман Яремчук за десять минут до конца матча вывел Украину вперед.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропускают текущий чемпионат Европы.

Ранее на матче сборных Украины и Словакии появился политический баннер.

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