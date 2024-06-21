Украина одержала волевую победу над Словакией в матче Евро-2024

Сборная Украины обыграла национальную команду Словакии в матче 2 тура Евро-2024.

Встреча завершилась со счетом 2:1.

Счет открыл футболист сборной Словакии Иван Шранц. Он отличился на 17 минуте. Через десять минут после перерыва Николай Шапаренко сравнял счет. Роман Яремчук за десять минут до конца матча выел Украину вперед.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице группы Е Румыния, Словакия и Украина набрали по 3 очка. У сборной Бельгии 0 баллов. Румыния и Бельгия проведут матч 2 тура 22 июня. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее на матче сборных Украины с Словакии появился политический баннер.