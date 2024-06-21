Российская гимнастка сделала шпагат в воде

Российская гимнастка Мария Кравцова на своей персональной странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поделилась новым видео.

23-летняя спортсменка, которая в настоящее время проводит отпуск в Турции, выложила видео, в котором исполняет элемент из синхронного плавания, разводя ноги в шпагат, находясь при этом в воде.

«Переквалифицируюсь в синхронное плавание, что думаете, получится? Только нырять надо научиться, не закрывая нос», — написала гимнастка.

Кравцова — трехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике в групповых упражнениях. Также на ее счету три победы на чемпионате Европы, а также две золотые награды юниорского первенства мира в командном многоборье. Гимнастка завершила профессиональную карьеру в 2018 году из-за травмы.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. 4 марта 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой с 7 марта из-за ситуации на Украине.

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