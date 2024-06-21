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Месси установил рекорд Кубка Америки

Месси установил рекорд Кубка Америки по количеству сыгранных матчей

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Stephanie Lecocq/Reuters

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал рекордсменом Кубка Америки по количеству сыгранных матчей. Об этом сообщает статистический портал Opta.

Матч против сборной Канады, прошедший минувшей ночью, стал для южноамериканского форварда 35-м. Таким образом, Месси побил достижение голкипера сборной Чили Серхио Ливингстона, который в середине прошлого столетия сыграл на турнире 34 игры.

Матч сборных Аргентины и Канады завершился со счетом 2:0 в пользу действующих чемпионов мира.

Месси перебрался в «Интер Майами», который выступает в МЛС, летом 2023 года. 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. В текущем сезоне Месси провел в МЛС 15 матчей, забив 14 мячей.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. В решающем матче Аргентина обыграла Францию. Это первый подобный трофей в карьере звездного футболиста. На его счету более 100 забитых мячей в составе национальной команды.

В каталонской «Барселоне», воспитанником которой является Месси, аргентинец выступал с 2003 по 2021 год. С 2000 года он играл за молодежную команду сине-гранатовых.

Ранее было начато расследование против игрока «Рубина», который оскорблял сербов и македонцев.

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Футбол. Кубок Америки 2021
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