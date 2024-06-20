Определился еще один участник плей-офф Евро-2024

Сборная Испании в матче 2 тура группового этапа Евро-2024 обыграла национальную команду Италии.

Встреча завершилась со счетом 1:0.

На 55-й минуте матча итальянец Риккардо Калафьори отправил мяч в сетку собственных ворот.

После второго тура Испания набрала в группе в группе B 6 очков и вышла в плей-офф турнира. Италия занимает второе место, имея в активе 3 балла. Хорваты и албанцы набрали по одному очку.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

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