Испанский гранд ответил на слухи об интересе к российскому вратарю

В пресс-службе испанского «Атлетико» рассказали, что клуб не заинтересован в услугах российского голкипера Ильи Помазуна, передает «Спорт-Экспресс».

«Сейчас у нас есть два голкипера, Облак и Молдован. Так что на данный момент мы не задумываемся о других вратарях», — сказали в «Атлетико».

Помазун является воспитанником ЦСКА. В главной команде вратарь дебютировал 6 августа 2017 года в матче против «Рубина». Всего на его счету четыре игры за армейцев. С 2020 года он регулярно отправляется в аренду в «Урал».

В текущем сезоне Помазун провел 29 матчей за екатеринбуржцев.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропускают текущий чемпионат Европы.

Ранее был назван главный конкурент Игоря Акинфеева в России.